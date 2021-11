Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ober-Ramstadt/Wembach-Hahn: Gaststätte im Visier Krimineller

Polizei sucht Zeugen

Ober-Ramstadt/Wembach-Hahn (ots)

Am Dienstagmorgen (16.11.) geriet eine Gaststätte in der Schloßstraße in das Visier Krimineller. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand machten sich die Unbekannten an mehreren Türen zu schaffen, woraufhin sie unter Gewalteinwirkung ins Innere gelangten. Ob sie etwas entwendeten, muss im Rahmen der weiteren Ermittlungen geprüft werden. Nach jetzigem Stand werden die Schäden insgesamt auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Die Ermittlerinnen und Ermittler des Kommissariats 41 bei der Polizei in Ober-Ramstadt nehmen sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06154/6330-0 entgegen.

