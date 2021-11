Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Zimmern: Schmuck aus Wohnhaus gestohlen

Wer kann Hinweise geben?

Groß-Zimmern (ots)

Nachdem bislang unbekannte Kriminelle am Dienstag (16.11.) in ein Einfamilienhaus in der Dieburger Straße einbrachen und Beute machten, sucht die Polizei nach Zeugen.

Im Tatzeitraum zwischen 9 und 13.30 Uhr gelang es den ungebetenen Gästen unter Einwirkung von Gewalt ins Innere des Hauses zu gelangen. Dort durchwühlten sie mehrere Räume und Schränke auf der Suche nach potentieller Beute. Sie entwendeten unter anderem Schmuck und Goldbarren. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt. Insgesamt wird der Schaden nach jetzigem Stand auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Das Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt ist mit dem Fall betraut und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell