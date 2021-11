Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Einbruch in Autobahnraststätte/Wer hat etwas bemerkt?

Bensheim (ots)

Die Gaststätte der Rastanlage Bergstraße-Ost an der A 5, geriet in der Nacht zum Mittwoch (17.11.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter hebelten zunächst eine Metalltür auf und verschafften sich so Zugang in die Räumlichkeiten. Dort brachen die ungebetenen Besucher einen Spielautomaten auf und entwendeten die darin befindliche Geldkassette inklusive Bargeld. Durch ihr rabiates Vorgehen hinterließen die Einbrecher einen Schaden von rund 5000 Euro.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich beim Kommissariat 41 der Polizeistation Bensheim unter der Rufnummer 06251/8468-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell