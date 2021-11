Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Raunheim: Kiosk überfallen/Zeugen gesucht

Raunheim (ots)

Ein Kiosk in der Bahnhofstraße geriet am Dienstag (16.11.), gegen 17.45 Uhr, in das Visier von zwei Kriminellen.

Die beiden vermutlich jugendlichen Männer betraten den Schreibwarenladen und forderten von den beiden 63 und 64 Jahre alten Angestellten anschließend unter Vorhalten eines Messers die Herausgabe von Geld. Einer der Täter entnahm aus der Kasse nach derzeitigem Ermittlungsstand mehrere hundert Euro. Das Duo flüchtete mit der Beute zu Fuß vom Tatort.

Beide Flüchtigen waren komplett schwarz gekleidet und trugen dunkle Mund-Nasen-Bedeckungen. Einer der jungen Männer war auffallend schlank, sein Begleiter etwas kräftiger. Laut den Geschädigten sollen beide Tatverdächtige ein nordafrikanisches Erscheinungsbild haben.

