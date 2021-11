Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Roßdorf: Brennendes Seil am Klettergerüst

Wer hat Beobachtungen auf dem Spielplatz gemacht?

Roßdorf (ots)

Nachdem es am Dienstagnachmittag (16.11.) auf dem Spielplatz in der Taunusstraße gebrannt hat, ermittelt die Polizei. Gegen 16.35 Uhr wurde die Polizei durch die Rettungsleitstelle verständigt. Vor Ort hat die Feuerwehr aus Roßdorf bereits mit den Löscharbeiten begonnen. Nach ersten Ermittlungen hat lediglich ein Seil an dem dortigen Klettergerüst gebrannt. Das Gerüst blieb unbeschadet. Wie das Feuer zustande gekommen ist, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen. Wer Hinweise hierzu geben kann, wendet sich bitte unter der 06151 / 969-0 an das Kommissariat 10 in Darmstadt.

