Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Fürth-Linnenbach: Schnelle Festnahme nach Geschäftseinbruch

Fürth (ots)

Zwei junge Einbrecher wurden am frühen Dienstagmorgen (16.11.) von der Polizei festgenommen. Die 15 und 16 Jahre alten Jugendlichen waren zuvor in einen Getränkemarkt in der gleichnamigen Straße im Ortsteil Linnenbach eingebrochen. Dort steckten sie Geld und Süßigkeiten im Gegenwert von etwa 30 Euro ein. Anwohner wurden gegen 2.30 Uhr auf die zwei Personen aufmerksam, wie sie mehrfach versuchten die Ladentür des Geschäfts aufzubrechen. Die Tür gab schließlich nach dem Einsatz eines Brecheisens nach. Die alarmierte Polizeistreife konnte mit ihrem Diensthund das Duo im Bereich der Feuerwehr auftreiben und festnehmen. Nach der Anzeigenaufnahme wurde der 15-Jährige zunächst in die Obhut des Jugendamtes übergeben. Sein 16 Jahre alter Komplize wurde wegen psychischen Vorerkrankungen bereits von der Staatsanwaltschaft Mannheim gesucht und bis zu einer Entscheidung in eine Fachklinik gebracht. Das Einbruchskommissariat (K 21/22) in Heppenheim geht davon aus, dass die Jugendlichen für weitere Einbrüche in Fürth und Rimbach in Fragen kommen könnten. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

