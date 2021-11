Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Von der Straße abgekommen

Autofahrer an Unfallstelle verstorben

Viernheim (ots)

Ein 59 Jahre alter Mann aus dem Rhein-Neckar-Kreis ist am Dienstagmittag (16.11.) bei einem Verkehrsunfall gestorben. Der Fahrer eines Audis ist aus bisher nicht bekannten Gründen von der Straße "Am Straßenheimer Weg" abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Für die Unfallursache wurde über die Staatsanwaltschaft Darmstadt ein Gutachter angefordert. Am Audi entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Wagen musste abgeschleppt werden.

Die Polizei in Lampertheim sucht im Zuge der Unfallermittlung Zeugen sowie die Ersthelfer, die dem 59-Jährigen zur Hilfe geeilt sind. Sie werden gebeten, sich bei der Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der Rufnummer 06206 / 9440-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell