Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mühltal/Nieder-Ramstadt: Lagerhalle im Visier Krimineller

Wer kann Hinweise geben?

Mühltal/Nieder-Ramstadt (ots)

Eine Lagerhalle in der Straße "Am Kloßberg" rückte im Tatzeitraum zwischen Sonntagmittag (14.11.) und Montagmorgen (15.11.) in das Visier Krimineller.

Nach derzeitigem Kenntnisstand verschafften sich die Unbekannten Zutritt zum Gelände und gelangten unter Einwirkung von Gewalt ins Innere der Lagerhalle. Ersten Ermittlungen zufolge machten die ungebetenen Gäste keine Beute und flüchteten im Anschluss unerkannt. Dennoch hinterließen sie einen Schaden im niedrigen zweistelligen Bereich.

Das Kommissariat 41 bei der Polizei in Ober-Ramstadt nimmt sachdienliche Hinweise zum beschriebenen Fall unter der Rufnummer 06154/6330-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell