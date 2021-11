Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Zurückgelassenen Wertgegenstände im Visier von Dieben

Darmstadt (ots)

In der der Zeit zwischen Samstag (13.11.) und Montag (15.11.) hatten es Diebe auf zurückgelassene Wertgegenstände in einem schwarzen Ford Fiesta abgesehen. Unbemerkt verschafften sich die Täter Zugang zum Innenraum des "Am Eichbaumeck" geparkten Autos und schnappten sich Geld, Kleidungstücke und Parfum.

Das Kommissariat 43 in Darmstadt ermittelt in diesem Fall und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 sachdienliche Hinweise entgegen.

