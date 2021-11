Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Vandalismus in Jugendtreff

Rüsselsheim (ots)

Die Räumlichkeiten des Jugendtreffs Haßloch Nord in der Feuerbachstraße gerieten in der Zeit zwischen Donnerstag (11.11.) und Montag (15.11.) in das Visier von Vandalen.

Die Unbekannten verschafften sich zunächst durch eine Tür Zugang in das Gebäude und beschädigten dort anschließend die Einrichtung durch Sprayen und Beschmieren mittels Farbe. Auch an der Außenseite wurde der Containerbau beschädigt. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden von rund 2000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/6960.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell