Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kelsterbach: "Falscher Polizeibeamter" erbeutet Wertgegenstände und Geld/Echte Polizei warnt und sucht Zeugen

Kelsterbach (ots)

Ein Krimineller hat mit der Masche des "Falschen Polizeibeamten" am Montagnachmittag (15.11.) Geld und mehrere Wertgegenstände bei einer lebensälteren Frau erbeutet.

Bereits gegen 14.30 Uhr erhielt die Seniorin mehrere Anrufe eines bislang Unbekannten, der sich als Beamter der Polizei Kelsterbach ausgab. Der Betrüger erzählte der Frau, dass eine Einbrecherbande unterwegs sei und ihre Wertsachen von der Polizei fotografiert und aufgelistet werden müssten, falls auch bei ihr eingebrochen werden würde. Durch geschickte Gesprächsführung brachte der Betrüger die Frau dazu, Bargeld und Schmuck einem angeblichen Kollegen zu übergeben. Ersten Erkenntnissen zufolge wird der Schaden auf mehrere tausend Euro geschätzt. Die Wertsachen wurden gegen 17.30 Uhr von einem unbekannten Mann mit Mund-Nasenbedeckung in der Straße "Im Weiher" abgeholt.

Die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 23) bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dieser Sache gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

In diesem Zusammenhang wird erneut vor der Masche gewarnt. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an Unbekannte nur aufgrund eines Anrufs! Die Polizei fragt sie am Telefon nie zu ihren finanziellen Hintergründen und Wertgegenständen aus. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen! Sollten Sie sich unsicher sein, dann beenden Sie das Telefonat sofort, legen den Hörer zunächst auf und wählen Sie umgehend den Polizeinotruf 110.

