Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Büttelborn

OT Klein-Gerau: Vermisste Seniorin wohlbehalten angetroffen - Einstellung der Fahndungsmaßnahmen

Büttelborn / OT Klein-Gerau (ots)

Die seit Sonntagnachmittag (14.11.) vermisste 78 Jahre alte Seniorin wurde aufgefunden. Die Frau war aus einem Seniorenheim in Büttelborn / OT Klein-Gerau verschwunden (wir hatten berichtet). Sie wurde am Dienstag (16.11.) von einer Polizeistreife der Bundespolizei im Hauptbahnhof Darmstadt aufgegriffen und wohlbehalten wieder zurück nach Klein-Gerau gebracht. Die Polizei bedankt sich bei allen, die sich an der Vermisstensuche beteiligt haben.

Hinweis an die Medien:

Es wird um Löschung des im Rahmen der Öffentlichkeitsfahndung veröffentlichten Lichtbilds gebeten. (Bezugsmeldung - presseportal.de/blaulicht/pm/4969/5073000)

Hrycyna, PHK (Polizeiführer vom Dienst)

