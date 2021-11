Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht in der Kiesstraße in Darmstadt

Darmstadt Innenstadt (ots)

Am Montag, den 15.11.2021 gegen 14:30 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Kiesstraße in Darmstadt. Hierbei fuhr ein roter Skoda aus der dortigen Einfahrt und beschädigte beim Einfahren in den fließenden Verkehr einen neben der Einfahrt geparkten, grauen Audi.

Ein Ehepaar sprach mit einem Anwohner über den Unfall und lief danach weiter in Richtung Rossdörfer Platz.

Zeugen, insbesondere das Ehepaar, welches den Unfall beobachtet hatte, werden gesucht und gebeten, sich mit dem 1. Polizeirevier in Darmstadt in Verbindung zu setzen.

Berichterstatter: PK Britz

Eingestellt: PHK Grischy

