Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Einbruch in Erdgeschosswohnung

Viernheim (ots)

Eine Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus in der August-Bebel-Straße geriet am Montag (15.11.), in der Zeit zwischen 9.00 und 10.30 Uhr, in das Visier von Kriminellen.

Die Täter hebelten die Terrassentür auf und verschafften sich so Zugang in die Räumlichkeiten. Auf ihrer Suche nach Wertgegenständen ließen die unbekannten Besucher Bargeld mitgehen.

Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06252/7060.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell