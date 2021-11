Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Reinheim-Georgenhausen: Mehrere Hundert Euro Bargeld aus Büro gestohlen

Wer kann Hinweise geben?

Reinheim-Georgenhausen (ots)

Die Büroräume einer Firma in der Messeler Straße gerieten in der Nacht zum Sonntag (14.11.) in das Visier Krimineller. Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangten die Unbekannten unter Gewalteinwirkung ins Innere des Gebäudes und durchwühlten mehrere Räume und Schränke. Aus einem Büro entwendeten sie über 500 Euro Bargeld. Durch ihr gewaltsames Vorgehen hinterließen sie unter anderem an den Türen Schäden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Im Anschluss flüchteten sie mit ihrer Beute unerkannt. Das Kommissariat 41 bei der Polizei in Ober-Ramstadt nimmt unter der Rufnummer 06154/6330-0 sachdienliche Hinweise entgegen.

