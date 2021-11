Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Keller aufgebrochen und Spinde durchsucht

Darmstadt (ots)

In den Kellerräumen eines Hauses in der Karlstraße haben noch unbekannte Täter am vergangenen Wochenende Spinde von Mitarbeitern eines darüber liegenden Geschäfts durchsucht. Die Tatzeit wird zwischen Samstag (13.11.), 13 Uhr und Sonntagmorgen (14.11.), 3 Uhr eingegrenzt. Ins Visier der Kriminellen gerieten gleich mehrere Spinde, die gewaltsam aufgebrochen und damit beschädigt zurückgelassen wurden. Die Diebe erbeuteten Geld und verursachten eine Schadenshöhe von mindestens 200 Euro. Das Kommissariat 43 ermittelt in diesem Fall und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 sachdienliche Hinweise entgegen.

