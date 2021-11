Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Michelstadt: 21-Jähriger nach Widerstand vorläufig festgenommen

Michelstadt (ots)

Ein 21 Jahre alter Mann muss sich nach seiner vorläufigen Festnahme am Freitagabend (12.11.) in einem Verfahren wegen des Verdachts des Widerstands strafrechtlich verantworten. Der Polizei wurde gegen 23.15 Uhr eine Schlägerei zwischen mehreren Personen vor einem Lokal in der Kellereibergstraße gemeldet. Als die Beamten die Streithähne soweit auseinander halten konnten, zeigte sich der 21-Jährige aus Michelstadt äußerst ungehalten. Neben Beleidigungen drohte er den Polizisten Schläge an und versuchte die Beamten zu treten. Nach der Festnahme wurde der Michelstädter mit auf die Polizeidienststelle genommen. Dort wurde neben der Anzeige auch eine Blutentnahme für das bevorstehende Verfahren durchgeführt.

