Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Unfallflucht im Parkhaus Wilhelmstraße/Fehlheimer Straße

Bensheim (ots)

Am Freitag, den 12.11.2021 in der Zeit von 20:30 Uhr bis 23:30 Uhr ereignete sich im Parkhaus Wilhelmstraße/Fehlheimer Straße (Wilhelmstraße 5 in 64625 Bensheim; dortiges Erdgeschoss mit Zufahrt von der Fehlheimer Straße) ein Verkehrsunfall.

Ein bislang unbekanntes Kraftfahrzeug beschädigte mutmaßlich beim Ein- oder Ausfahren aus einer Parkbucht einen daneben stehenden weißen Vovlo. Am Volvo entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 700EUR. Anschließend entfernte sich das Fahrzeug unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizeistation Bensheim ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher geben können, melden sich bitte bei der Polizeistation Bensheim unter Tel.: 06251/84680.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell