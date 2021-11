Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Erfelden - Sportboot auf dem Rhein gekentert - 2 Personen unverletzt aus dem Wasser gerettet

Erfelden (ots)

Am 14.11. um 15:30 Uhr wurde über die Rettungsleitstelle Groß-Gerau ein gekentertes Sportboot auf dem Neurhein gemeldet. Nach Angaben der Besatzung des Bootes wollten sie mit ihrem 2,50 Meter langen Boot vom Neurhein in den Altrhein einfahren. Hierbei kenterte das Boot als eine Welle gequert wurde. Beide Personen (männlich, 33 Jahre) aus dem Landkreis Groß-Gerau konnten sich an dem Rumpf des Bootes festhalten und wurden danach durchnässt aber unverletzt durch die eingesetzten Rettungskräfte aus dem Wasser gezogen.

Die Unfallstelle befand sich bei km 475,500. Das Boot wurde anschließend durch die Feuerwehr Erfelden in Schlepp genommen und bei der Mündung Stockstadt / Erfelder Altrhein bei km 474,000 (rechtes Ufer) an Land gebracht.

Zur Rettung eingesetzt waren die Feuerwehren Erfelden mit einem Rettungsboot, die Feuerwehr Gernsheim mit 2 Rettungsbooten, die Wasserschutzpolizeistationen Gernsheim, Wiesbaden und Mainz. der Polizeihubschrauber, ein Rettungshubschrauber und Einsatzkräfte des DRK Groß-Gerau.

Hrycyna, PHK (Polizeiführer vom Dienst)

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell