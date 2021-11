Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Umstadt/Semd: Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus - Abschlussmeldung

Groß-Umstadt/Semd (ots)

Der Brand konnte mittlerweile durch die Feuerwehren aus Groß-Umstadt, Richen und Semd gelöscht werden. Eine 70-jährige Bewohnerin wurde leicht verletzt zur weiteren Beobachtung in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Das Mehrfamilienhaus ist nicht mehr bewohnbar, so dass die Bewohner anderweitig untergebracht werden. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen dürfte ein im Kellergeschoss befindliches elektrische Gerät den Brand verursacht haben. Der Schaden am Gebäude wird auf mehrere Hunderttausend Euro geschätzt. Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kommissariat K 10 der Polizeidirektion Darmstadt-Dieburg übernommen.

