Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Radfahrerin

Polizei sucht Unfallzeugen

Darmstadt Innenstadt (ots)

Am Samstag, den 13.11.2021, gegen 14:15 Uhr kam es in Darmstadt, in der Grafenstraße, zwischen Gustav-Lorenz-Straße und Bismarckstraße, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einer Radfahrerin.

Die Radfahrerin befuhr mit dem Lastenrad die Grafenstraße in Richtung Bismarckstraße. Als der PKW ansetzte, das Lastenrad zu überholen, kam es aufgrund ungenügenden seitlichen Sicherheitsabstandes zu einem Kontakt zwischen dem Auto und der Radfahrerin.

Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich mit dem 1. Polizeirevier Darmstadt, Telefon: 06151 969-41110 in Verbindung zu setzen.

Berichterstatterin: PK'in Schneider

Eingestellt: PHK Grischy

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell