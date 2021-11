Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Umstadt/Semd: Erstmeldung zu Kellerbrand mit starker Rauchentwicklung

Groß-Umstadt/Semd (ots)

Heute (13.11.) um kurz vor 17:00 Uhr wurde ein Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in Semd gemeldet. Bei Eintreffen der Feuerwehr und der Polizei stand der Keller bereits in Vollbrand. Die sieben Bewohner sind alle nicht mehr im Haus. Einer von ihnen wird gerade vor Ort in einem Rettungswagen betreut. Wegen der starken Rauchentwicklung werden die Anwohner gebeten, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Die Löscharbeiten dauern an. Es wird nachberichtet. gefertigt: Steffen Pietschmann, Polizeiführer vom Dienst

