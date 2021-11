Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Groß-Bieberau OT: Rodau - Verkehrsunfallflucht

Polizei sucht Zeugen

Groß-Bieberau (ots)

Am Freitag (12.11.) ereignete sich in der Zeit zwischen 11:30 Uhr und 16:30 Uhr ein Verkehrsunfall im Groß-Bieberauer Ortsteil Rodau. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug befuhr die Straße "Im Stuppelsgarten" vermutlich von der Schulstraße kommend in Fahrtrichtung Hauptstraße.

In Höhe der Hausnummer 3 wurde ein geparkter Renault Twingo durch das Fahrzeug beschädigt. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von mind. 2000 Euro.

Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizeistation Ober-Ramstadt unter der Telefonnummer 06154 / 6330 - 0 zu melden

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell