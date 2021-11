Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Viernheim: Zeugen gesucht

Viernheim (ots)

Am Freitag (12.11.), gegen 18:30 Uhr fuhr ein 73-jähriger Viernheimer mit seinem Pkw von der ehemaligen Eissporthalle kommend über die Weinheimer Straße in Richtung Mannheimer Straße / Rhein-Neckar-Zentrum. Auf diesem Weg kam der Fahrer des OPEL Zafira laut einem Zeugen mehrfach auf die Gegenfahrbahn, so dass entgegenkommende Verkehrsteilnehmer ausweichen mussten, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Die Polizeistation Lampertheim-Viernheim bittet Zeugen des Vorfalls sowie insbesondere die Verkehrsteilnehmer, die ausweichen mussten, sich unter der Telefonnummer 06206 / 9440-0 zu melden.

Berichterstatter: POK Weitmann

