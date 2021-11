Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Kelsterbach- Verkehrsunfallflucht

Kelsterbach (ots)

Der Geschädigte stellte seinen schwarzen Peugeot 206 im Bereich seines Büros in Kelsterbach, im "Langer Kornweg" 36 ab und stellte bei seiner Rückkehr fest, dass dieser von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer an der Fahrertür stark beschädigt wurde. Der Verursacher kam seinen Pflichten eines Unfallbeteiligten nicht nach und verschwand. Aufgrund der Schadensstelle am Peugeot kommt ggf. ein vorher nebenstehender, dunkler Audi A6 in Frage. Gesucht werden Zeugen des Unfallhergangs bzw. Zeugen, die Angaben zum Kennzeichen des dunklen Audi A6 machen können. Sachdienliche Hinweise geben Sie bitte an die Polizei in Kelsterbach.

