POL-DA: Büttelborn: Nach Unfall in Klein-Gerau/83-Jähriger erliegt Verletzungen

Büttelborn (ots)

Nachdem am vergangenen Freitagabend (05.11.) ein Fahrzeug in einer privaten Hofeinfahrt "Am Vogelanger" in Klein-Gerau aus noch ungeklärter Ursache ins Rollen geriet und den 83 Jahre alten Fahrzeughalter anschließend zwischen seinem Fahrzeug und der Wand seines Wohnhauses einklemmte (wir haben berichtet), ist der Mann in der Nacht zum Freitag (12.11.) in einem Krankenhaus seinen hierbei erlittenen schweren Verletzungen erlegen. Die Ermittlungen zum genauen Hergang des Geschehens dauern nach wie vor an.

