POL-DA: Roßdorf-Gundernhausen: Zwei Reihenhäuser im Visier von Kriminellen

Eine Terrassentür hält Hebelversuchen stand

Roßdorf (ots)

Im Verlauf des Donnerstags (11.11.) haben Einbrecher ihr Unwesen in der Nordhäuser Straße getrieben und sich zwischen 17.30 Uhr und 21.15 Uhr an den Terrassentüren zweier Anwesen zu schaffen gemacht. Während eine Terrassentür den Hebelversuchen standhielt, gelangten die Täter bei dem benachbarten Anwesen in die Räume und erbeuteten dort Schmuck und Silberbesteck. Mit dem Diebesgut flüchteten sie in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei in Darmstadt (K21/22) ist mit beiden Fällen betraut und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 Hinweise von Zeugen, die in diesem Zusammenhang möglicherweise verdächtige Beobachtungen gemacht haben, entgegen.

