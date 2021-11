Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Navi ausgebaut und gestohlen

3000 Euro Schaden

Darmstadt (ots)

Auf das fest verbaute Navigationssystem in einem schwarzen BMW hatten es Kriminelle am Friedrich-Ebert-Platz zwischen Mittwoch (10.11.), 17 Uhr und Donnerstag (11.11.), 17 Uhr abgesehen. Auf noch nicht bekannte Weise verschafften sich die Täter Zugang zu dem Auto, bauten das Navi aus und traten damit die Flucht an.

Sachdienliche Hinweise werden an die ermittelnden Beamten der Darmstädter Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06151/9690 erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell