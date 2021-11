Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Bad König: Unfallverursacher nach schwerem Verkehrsunfall zu Fuß geflüchtet

Bad König (ots)

Am Donnerstag (11.11.) kam es kurz nach 21.00 Uhr in Bad König in der Straße "An den Seen" zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein Beteiligter schwer verletzt wurde. Der Fahrer des unfallverursachenden PKW flüchtete im Anschluss an den Vorfall zu Fuß von der Unfallstelle. Nach bisherigen Ermittlungen befuhr der flüchtige Fahrer die Straße "An den Seen" in südlicher Richtung und stieß aus bisher unbekannten Gründen gegen den am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW des 46-jährigen Geschädigten aus Brombachtal. Der 46-Jährige stand zum Unfallzeitpunkt zwischen beiden geöffneten Türen auf der Fahrerseite seines PKW und kam durch den Zusammenstoß zu Fall. Hierbei erlitt er schwere Verletzungen und wurde im Anschluss zur ärztlichen Versorgung in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Der Verursacher ließ seinen PKW zurück und floh vom Unfallort. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Flüchtigen unter Beteiligung mehrerer Streifen blieb ohne Erfolg. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von mindestens 12.000 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf den flüchtigen Fahrer geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Erbach unter der Rufnummer 06062 / 953-0 in Verbindung zu setzen.

Berichterstatterin: Reitz, POK' in

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell