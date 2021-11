Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: Einbrecher hebeln Terrassentür auf

Groß-Gerau (ots)

Gewaltsam durch die Terrassentür verschafften sich Einbrecher am Mittwoch (10.11.), in der Zeit zwischen 18.00 und 20.00 Uhr, Zugang in ein Wohnhaus in der Groß-Gerauer Straße. Die Täter durchsuchten im Haus mehrere Zimmer und erbeuteten Uhren sowie einen Möbeltresor.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beoabachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem Rüsselsheimer Einbruchskommissariat K 21/22 unter der Telefonnummer 06142/6960 in Verbindung zu setzen.

