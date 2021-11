Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Fischbachtal - OT Niedernhausen: Verkehrsunfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Fischbachtal (ots)

Am Mittwoch, den 10.11.2021, in der Zeit zwischen 10:00 - 10:30 Uhr, kam es in Fischbachtal, OT Niedernhausen, Wiesenpfad 10 zu einem Unfall zwischen einem unbekannten Verursacherfahrzeug sowie einem geparkten Pkw. Der geparkte Wagen mit italienischer Zulassung war am Ende der Sackgasse am linken Fahrbahnrand abgestellt und wurde hinten rechts beschädigt. Der Schaden wird auf ca. 1300,- EUR geschätzt. Die Polizei sucht Unfallzeugen, oder Personen, die einen Hinweis auf das beteiligte Unfallfahrzeug geben können.

Hinweise bitte an die Polizeistation in Ober-Ramstadt, Telefon 06154/63300.

Berichterstatter: POK Trillig (Pst. Ober-Ramstadt)

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell