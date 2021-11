Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Motorsäge bei Transporteraufbruch erbeutet

Viernheim (ots)

Ein in der Nibelungenstraße geparkter Transporter der Marke Iveco geriet in der Nacht zum Mittwoch (10.11.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter schlugen Scheiben ein und verschafften sich so Zugang in den Fahrzeuginnenraum. Dort ließen sie eine Motorsäge im Wert von mehreren hundert Euro mitgehen.

Hinweise bitte an die Polizei in Viernheim (Kommissariat 42) unter der Rufnummer 06204/9377-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell