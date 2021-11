Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Arheilgen: Einbrecher erbeuten Schmuck und Geld

Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Im Verlauf des Dienstags (9.11.) haben Einbrecher die Wohnung in einem Mehrfamilienhaus "Am Brombeerberg" heimgesucht. Über die Tür des Wintergartens waren die ungebetene Gäste in die Räume gelangt, die sie nach Beute durchsuchten. Die Kriminellen wurden fündig und machten sich mit Schmuck und Geld im Wert von mehreren Tausend Euro auf und davon. Die Darmstädter Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und ein Verfahren wegen des besonders schweren Diebstahls eingeleitet. Zeugen, die zur Tatzeit oder in Tatortnähe verdächtige Personen beziehungsweise Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich bei den Beamten zu melden (Rufnummer 06151/9690).

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell