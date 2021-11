Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Schwarzer Mini (DA-UA459) gestohlen

Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots)

Auf einen schwarzen Mini, der in der Dieburger Straße parkte, hatten es Diebe in der Zeit zwischen Montag (8.11.), 17.30 Uhr und Dienstag (9.11.), 8 Uhr abgesehen. Auf noch nicht bekannte Weise verschafften sich die Täter Zugang zu dem Fahrzeug mit den Kennzeichen DA-UA 459 und suchten damit das Weite. Das Kommissariat 43 in Darmstadt ermittelt und nimmt Hinweise zu den Kriminellen oder dem Verbleib des Autos unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell