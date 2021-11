Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Transporter auf Firmengelände geplündert/Über 20.000 Euro Schaden

Rüsselsheim (ots)

Drei auf einem Firmengelände in der Lise-Meitner-Straße in Königstädten abgestellte Transporter gerieten in der Nacht zum Dienstag (09.11.) in das Visier von Kriminellen.

Die Täter verschafften sich in zwei der Fahrzeuge gewaltsam durch das Beschädigen von Fahrzeugscheiben Zugang in die Laderäume und entwendeten daraus anschließend zahlreiche Werkzeuge. An einem dritten Transporter scheiterten die Unbekannten mit ihren Hebelversuchen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand entstand ein Schaden von insgesamt über 20.000 Euro.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell