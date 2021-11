Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Raunheim: Einbrecher in Gaststätte

Raunheim: (ots)

Eine Gaststätte in der Kelsterbacher Straße geriet in der Nacht zum Dienstag (09.11.) in das Visier von Einbrechern. Die Täter hebelten eine Tür auf und verschafften sich Zugang in das Gebäude. Sie öffneten dort anschließend gewaltsam eine Kasse und erbeuteten mehrere hundert Euro, bevor sie wieder das Weite suchten.

Hinweise an die Polizei in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/6960.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell