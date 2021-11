Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Dieburg: Dieb steigt über Fenster in Wohnung ein

Wer hat etwas gesehen oder gehört?

Dieburg (ots)

Einen Kasten, gefüllt mit unterschiedlichsten Werkzeugen im Wert von rund 1300 Euro hat ein noch unbekannter Dieb in der Zeit zwischen Donnerstag (4.11.) und Montag (8.11.) aus einer Wohnung im Nordring mitgehen lassen. Ersten Ermittlungen zufolge hatte sich der Täter über ein Fenster Zugang zu dem Raum verschafft und dort unbemerkt sein Unwesen getrieben. Die Polizei in Dieburg ermittelt wegen Diebstahl und sucht Zeugen, denen in diesem Zusammenhang Verdächtiges aufgefallen ist. Unter der Rufnummer 06071/96560 nehmen die Beamten sachdienliche Hinweise entgegen.

