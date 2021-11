Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: Einbruch in Bürogebäude

1000 Euro Sachschaden

Griesheim (ots)

Am späten Montagabend (8.11.) hat ein noch unbekannter Täter die Büroräume einer Firma in der Raiffeisenstraße heimgesucht. Gegen 22.40 Uhr hatte der Alarm des Hauses ausgelöst und den Kriminellen in die Flucht geschlagen. Zuvor hatte er sich über eine Rolltortür und weiteren Zwischentüren Zugang zu den Büros verschafft und nach Wertgegenständen gesucht. Ob und in welchem Umfang er fündig wurde ist abschließend noch nicht bekannt. Das Kommissariat 42 ermittelt wegen des besonders schweren Diebstahls und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 Hinweise von Zeugen, die den Unbekannten möglicherweise beobachten konnten, entgegen.

