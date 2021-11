Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Ungebetene Besucher in Kindertagesstätte

Mehrere Hundert Euro Schaden

Darmstadt (ots)

Einen Schaden von mehreren Hundert Euro haben ungebetene Besucher am vergangenen Wochenende in einer Kindertagesstätte in der Arheilger Straße verursacht. Zwischen Freitag (5.11.) und Montag (8.11.) verschafften sie sich über ein Fenster Zugang zu dem Gebäude. In den Räumen suchten die Täter nach Wertvollem und ließen unter anderem Kleingeld mitgehen. Doch dem nicht genug. Ihre Spuren hinterließen die Unbekannten auch in den Sanitärbereichen, wo sie die Waschbecken mit Papiertüchern verstopften. Das Kommissariat 42 in Darmstadt ermittelt und nimmt Hinweise von Zeugen, die der Aufklärung der Tat dienlich sind, unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

