POL-DA: Bischofsheim: Wohnungseinbrecher gehen leer aus

Bischofsheim (ots)

Eine Wohnung in der Schulstraße suchten sich Einbrecher am Montagabend (08.11.), in der Zeit zwischen 17.20 und 19.15 Uhr, für ihre Tat aus. Die Täter drangen durch die aufgehebelte Terrassentür in die Räumlichkeiten ein und durchwühlten dort anschließend sämtliche Schränke. Entwendet wurde nach derzeitigem Ermittlungsstand aber nichts. Die ungebetenen Besucher hinterließen allerdings einen Schaden von mehreren hundert Euro.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960.

