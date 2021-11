Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Kriminelle auf Baustelle

Rüsselsheim (ots)

Ein Baustellengelände am Gabelsberger Platz geriet in der Zeit zwischen Donnerstag (04.11.) und Montag (08.11.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter verschafften sich Zugang zur Baustelle und entwendeten die bereits verbaute und am Strom angeschlossene Außenbeleuchtung im Wert von über 7000 Euro.

Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Rüsselsheim unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell