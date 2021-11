Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Pfungstadt, TOOM Baumarkt Parkplatz, Unfallflucht, Zeugen gesucht

DA-DI, Pfungstadt (ots)

Am Montag, den 08.11.2021, zwischen 10.00 Uhr und 12.00 Uhr ereignete sich auf dem TOOM Baumarkt Parkplatz in Pfungstadt, Mainstraße ein Verkehrsunfall, bei dem ein grauer Hyundai i30 auf der Fahrerseite beschädigt wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Am geparkten Hyundai entstand ein Sachschaden von ca. 500.- EUR.

Sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher oder dem Unfallhergang werden bei der Polizeistation Pfungstadt unter der Telefonnummer: 06157 95090 entgegen genommen. Berichterstatter: Haaß, PK

