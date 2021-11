Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Fürth: Auto aufgebrochen/Zeugen gesucht

Fürth (ots)

Ein auf einem Grundstück in der Krumbacher Straße abgestellter Ford, geriet in der Zeit zwischen Sonntagmittag (07.11.) und Montagvormittag (08.11.) in das Visier von Kriminellen.

Die Täter schlugen eine Scheibe des Fahrzeugs ein und entwendeten anschließend aus dem Innenraum einen Geldbeutel samt Bargeld und persönlichen Dokumenten.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06252/7060.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell