Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: Radfahrerinnen kollidieren/Rettungshubschrauber landet auf Autobahnbrücke

Groß-Gerau (ots)

Auf dem Radweg im Bereich der Bundesstraße 44, in Höhe der Münchener Straße, kollidierten am Montagvormittag (08.11.), um kurz vor 11.00 Uhr eine 51 Jahre alte Mountainbikerin und eine ihr entgegenkommende 65 Jahre alte Pedelec-Fahrerin. Die 51-Jährige wurde hierbei schwer aber offenbar nicht lebensgefährlich verletzt. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber, der zuvor auf der nahegelegenen Autobahnbrücke der A 67 landete, in eine Klinik geflogen.

Die Beamten der Polizeistation Groß-Gerau haben die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand trug die verletzte Radfahrerin keinen Helm. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell