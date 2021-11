Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Reinheim: Schnellimbiss von drei Kriminellen überfallen

Täter erbeuten Tageseinnahmen

Reinheim (ots)

Drei noch unbekannte Männer haben am Sonntagabend (7.11.) ein Schnellrestaurant in der Kirchstraße überfallen und die Tageseinnahmen erbeutet. Nach ersten Erkenntnissen betrat das Trio gegen 21 Uhr den leeren Verkaufsraum und machten sich an den Kassen zu schaffen. Zu diesem Zeitpunkt hielten sich die Mitarbeiter des Geschäfts in den rückwärtigen Räumen auf. Aufgrund der Geräusche und in dem Glauben, dass Kunden gekommen und zu bedienen seien, schaute die 55-jährige Angestellte nach dem Rechten. Im Verkaufsraum sah sie sich plötzlich den Kriminellen gegenüber, die ihr mit einem Schlagstock drohten. Als die Frau zu schreien anfing flüchteten die Täter zu Fuß in Richtung Pöllnitzstraße.

Die Flüchtenden waren schwarz gekleidet und trugen Kapuzen über den Kopf. Ihre Gesichter waren mit Schals verdeckt. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief bislang ohne Erfolg.

Die Kriminalpolizei in Darmstadt (K10) ist mit den weiteren Ermittlungen betraut und sucht Zeugen, denen in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind. Unter der Rufnummer 06151/9690 sind die Ermittler zu erreichen.

