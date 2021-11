Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Fürth: Verkehrsunfall nach Verfolgungsfahrt mit der Polizei

Kradfahrer leicht verletzt

Fürth (ots)

Am Sonntag (07.11.) ereignete sich gegen 21:53 Uhr in Fürth-Fahrenbach, Fahrenbacher Straße, nach einer Verfolgungsfahrt mit der Polizei, ein Verkehrsunfall. Einer Heppenheimer Polizeistreife war ein Motorradfahrer auf der B 38 am Ortseingang Fürth aufgefallen und sollte kontrolliert werden. Der Kradfahrer hatte sich beim Erblicken der Polizeistreife zunächst auf dem Parkplatz eines dort ansässigen Einkaufsmarktes versteckt und bog anschließend unmittelbar vor einem ortseinwärts fahrenden Linienbus auf die B38 ein. Die Polizeistreife nahm sofort die Verfolgung des Fahrzeuges mit eingeschaltetem Blaulicht und Einsatzhorn auf. Der Fahrzeugführer versuchte sich mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung dem Ortsteil Fahrenbach der Kontrolle zu entziehen. Hierzu hatte der Kradfahrer während der Fahrt sein Kennzeichen nach oben gebogen. Am Ortseingang Fürth-Fahrenbach versuchte dann der Kradfahrer nach einer Vollbremsung vor dem Streifenwagen nach links in einen Feldweg abzubiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Krad und dem Polizeifahrzeug. Der 17-jährige Kradfahrer aus Fürth stürzte und verletzte sich leicht. Es entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden in Höhe von ca. 4000 Euro. Grund der Flucht dürften technische Veränderungen an dem Krad gewesen sein, der 17-jährige Kradfahrer ist nicht im Besitz der hierfür erforderlichen Fahrerlaubnis. Der Fahrzeugführer wird sich jetzt in einem Strafverfahren verantworten müssen.

Berichterstatter: Ihrig, B., PHK

