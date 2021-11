Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Gebäudebrand in der Schwambstraße mit schwer verletzter Person

Darmstadt (ots)

In der Schwambstraße in Darmstadt wurde gegen 03.30 Uhr der Brand in einem Obergeschoss eines Wohnhauses wahrgenommen. Feuerwehren, Rettungsdienste und Polizei wurden alarmiert und sind seitdem im Einsatz. Die drei Bewohner konnten mittlerweile alle aus ihren Wohnungen evakuiert werden. Zwei Bewohner sind unverletzt, ein 58 Jahre alter Mann kommt mit schwerer Rauchgasvergiftung in eine Klinik. Der Brand ist zwischenzeitlich gelöscht. Nach ersten Einschätzungen ist Brandentstehungsort die Wohnung des Verletzten. Zur Ursache können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Das Obergeschoss und der Dachstuhl sind völlig zerstört. Nach ersten Schätzungen beträgt der Gebäudeschaden ca. 350.000 EUR. Im Einsatz sind zwei Löschzüge der Berufsfeuerwehr Darmstadt mit 32 Einsatzkräften.

Die Feuerwehr ist mit Stand 04.30 Uhr mit der Suche nach Glutnestern im Dachstuhl befasst.

EPHK Bösl, Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell