Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Verkehrsunfallflucht in Darmstadt, Kasinostraße vor Restaurant "Nazar"

Am Freitag, 05.11.2021, kam es in der Kasinostraße 36 vor dem Restaurant "Nazar" zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Der Unfall ereignete sich zwischen 13:25 und 13:35 Uhr. Ein weißer SUV der Marke VW hatte im Tatzeitraum vor dem Restaurant geparkt. Augenscheinlich hat ein neben diesem SUV parkendes Auto durch öffnen einer Tür den abgestellten SUV beschädigt. Dieser ist an der hinteren rechten Tür beschädigt.

Zeugen werden gebeten sich beim 2. Polizeirevier Darmstadt unter Tel.: 06151/ 969-41210 zu melden.

