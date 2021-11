Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörlenbach - Erstmeldung: Gebäudebrand ruft Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei auf den Plan

Mörlenbach (ots)

Erstmeldung: Seit dem frühen Samstag morgen (06.11.) brennt es in einem Wohn- und Geschäftshaus am Mörlenbacher Rathausplatz. Mehrere Anrufe gingen gegen 00:30 Uhr bei der Zentralen Rettungsleitstelle und der Leitstelle der Polizei ein. Mitgeteilt wurde ein Brand in einer Wohnung in einer der oberen Etagen. Die Feuerwehr ist aktuell mit der Evakuierung des Gebäudes und der Brandbekämpfung beschäftigt. Vier Personen wurden bereits mittels Drehleiter gerettet. Derzeit befinden sich zwölf der 19 gemeldeten Bewohner zur Untersuchung beim ebenfalls eingesetzten Rettungsdienst. Es wird nachberichtet. Gefertigt: EPHK René Bowitz, Polizeiführer vom Dienst, Tel.: 06151/969-40312

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell