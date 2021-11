Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Unfall mit Schwerstverletztem in Klein-Gerau

Büttelborn (ots)

Büttelborn, Klein-Gerau: am Freitagabend geriet ein Fahrzeug in einer privaten Hofeinfahrt in der Straße 'Am Vogelanger' in Klein-Gerau aus noch ungeklärter Ursache ins Rollen und quetschte den Fahrzeughalter zwischen seinem Fahrzeug und der Wand seines Wohnhauses ein. Ersthelfer aus der Nachbarschaft wurden auf den Unfall aufmerksam, eilten zu Hilfe und verständigten die Rettungskräfte. Der verunfallte Fahrzeughalter wurde mit schweren Verletzungen geborgen und mit einem Rettungshubschrauber in die Uniklinik Mainz verbracht. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern derzeit noch an. Sollte es Augenzeugen zum Unfallgeschehen geben, die sich noch nicht mit der Polizei in Verbindung gesetzt haben, werden diese gebeten dies bei der Polizeistation Groß-Gerau unter der 06152 / 175-0 zu tun.

